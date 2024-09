Procreazione assistita al “Versilia“: "Oltre 11mila le coppie aiutate"

VIAREGGIO

Un servizio nato nel 2003 e che da quel momento ha già preso in carico, come dimostrano i dati aggiornati al 2023, 11.102 coppie di futuri genitori, è quello per la consulenza e il supporto psicologico del centro PMA del Versilia, per le coppie che decidono di avvalersi della procreazione medicalmente assistita. Un centro che è il punto di riferimento per l’intera Asl Toscana nord ovest e per chi proviene da altre zone della regione e non, e in un settore in cui "da anni stiamo investendo perché siamo convinte che questo tipo di supporto possa essere utile per favorire l’adesione al percorso attraverso l’elaborazione dei vissuti emotivi e relazionali correlati - affermano la responsabile del centro Cristiana Parri e la direttrice della psicologia della continuità ospedale territorio, Patrizia Fistesmaire -. Si consideri che in un anno in media sono circa 700 gli interventi di sostegno alla procreazione e le previsioni ci dicono che l’affluenza sarà in crescita anche grazie all’entrata in vigore dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (Lea) che garantiscono l’accesso alle tecniche con un ticket massimo di 38 euro, innalzando inoltre i limiti di età da 43 a 46 anni della partner femminile".

Un centro in cui è l’approccio multiprofessionale ad assicurare un servizio completo alle coppie, in campo psicologico, ginecologico e andrologico durante tutto l’iter diagnostico terapeutico di primo, secondo e terzo livello, con un servizio integrato che esiste fin dalla nascita del centro, e notevomente cresciuto negli anni, grazie anche alle indicazioni della rete regionale sulla procreazione assistita, per assicurare la qualità della valutazione e del percorso clinico assistenziale e offrire così una presa in carico totale, così come totale è la considerazione delle componenti di salute della donna e della coppia.

"Dalla letteratura e dall’esperienza clinica sappiamo bene che un’ottica di trattamento multidisciplinare deve prevedere, per chi lo desidera, anche un sopporto psicologico" dice Cristiana Parri. "L’intervento psicologico riguarda i molti aspetti che entrano in gioco quando la coppia decide di intraprendere il percorso - aggiunge Saverio Provenzale, referente delle attività psicologiche e psicoterapeuta del Versilia che da anni si occupa di questo specifico settore - Mi riferisco alla parte decisionale, alle implicazioni che il trattamento potrebbe avere per loro, per le loro famiglie e per gli eventuali figli o figlie, al supporto psicologico quando si verificano momenti di stress e di difficoltà che il trattamento comporta. La coppia che decide di iniziare un percorso di PMA talvolta si sente mancante e fragile perciò entra, prima che in uno spazio medico, in uno spazio emotivo. L’infertilità e, a maggior ragione, la sterilità. mette in discussione la dimensione generativa, pertanto la consulenza psicologica ha come obiettivo primario quello di aiutare la coppia ad accettare il fallimento procreativo naturale, dando poi supporto nella prospettiva di ricorrere a un intervento specialistico. È necessario comunque esaminare le possibilità alternative in cui può concretizzarsi la genitorialità, quali affido e adozione in collaborazione con le attività consultoriali che si occupano di questi ambiti specifici". Attività di consultorio dove "equipe multiprofessionali svolgono attività d’informazioni, diagnosi precoce, counselling e orientamento", afferma Rosa Maranto, responsabile dei consultori della Asl Toscana. In un’organizzazione che consente, sia in ospedale sia sul territorio, un effettivo accompagnaementoe linguaggio professionale condiviso per le donne, per gli uomini e per le coppie. Non solo la persona, quindi, posta al centro della cura, ma anche la coppia, nel suo essere una relazione fonda,entale per la vita della nostra società.