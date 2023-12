Premio sport Città di Viareggio, le eccellenze 2023. Tutti i riconoscimenti per un anno speciale

Torre del Lago, 20 dicembre 2023 – Si è tenuto all’auditorium Caruso di Torre del Lago, per il terzo anno consecutivo e con grandissimo successo, il Premio Sport Città di Viareggio. La serata si è sviluppata con la premiazione di otto categorie e quattro premi speciali.

Chiara Puosi, Oro ai Giochi del Mediterraneo in Ginnastica Ritmica, ha trionfato nella categoria Giovane Emergente del 2023, Premio Bacherotti. Il Premio Parodi come atleta dell’anno del 2023 è andato invece a Francesca Re, campionessa d’Europa e del Mondo di Karate.

La Viareggio BS – Beach Soccer, campione d’Italia in Serie A, ha ottenuto il riconoscimento Premio De Plano come società dell’anno anche per lo scudetto Under 20., e il Premio Caprili è stato assegnato alla Pumas di hockey su pista come squadra dell’anno per aver vinto lo scudetto under 19 e la coppa Italia di serie B.

Il Premio Olivieri, allenatore dell’anno 2023, è andato a Stefano Santini, allenatore del Marco Polo Sports Center Viareggio Calcio. E come dirigente dell’anno, con il Premio Crisci, è stato riconosciuto invece Claudio Bicicchi, dell’SPV Hockey Viareggio. Adolfo Gori, con uno scudetto, una Coppa Italia e 135 presenze con la Juventus, si è portato a casa il Premio alla Carriera 2023 Premio Zappelli, mentre lo sponsor Farmaè il Premio al Sostegno nello Sport, Premio Becagli.

Il Premio speciale per lo sportivo paralimpico dell’anno è andato a Stefano Gori, affetto da cecità totale dall’età di 28 anni e che ha vinto oltre 100 titoli italiani, in atletica paralimpica sulle distanze dei 60, 100, 200, e 400 metri piani, salto in lungo e salto in alto, getto del peso e pentathlon, dimostrando di essere un vero e proprio esempio di sportività e forza.

Edoardo Mecca, attore che nei suoi sketch imita personaggi dello sport e dello spettacolo e collaboratore di Radio Deejay e Radio 105, è il Premio speciale Satira nello sport.

Premio speciale Viareggio nel Mondo è stato consegnato a Luciano Vannozzi, massoterapista che ha partecipato con la Nazionale azzurra di ciclismo a cinque Olimpiadi e ha contribuito alla conquista di quattro medaglie olimpiche. A Filippo Pignatelli, della sezione Associazione Italiana Arbitri "Angelo Domenici" e assistente arbitrale per la Serie C, invece il Premio speciale Senza Arbitro non si gioca.

A concludere le premiazioni è stato il ricordo del campione viareggino Arturo Maffei, con l’esposizione di cimeli e la proiezione in anteprima di un estratto dal docufilm a lui dedicato e realizzato dal giornalista della Nazione Roberto Davide Papini, "A un centimetro dal sogno".

G.P.