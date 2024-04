Premio pittura in ricordo di Monica Servi

Prima edizione del premio di pittura intitolato a Monica Servi. La famiglia dell’insegnante viareggina, scomparsa prematuramente qualche settimana fa, aveva chiesto donazioni per ricordare la sua figura e il suo talento pittorico. Sono arrivati subito tanti fondi che hanno permesso al marito, Filippo Guidi, dirigente scolastico, di organizzare già da quest’anno un premio di pittura in collaborazione con il liceo artistico “Stagio Stagi” di Pietrasanta. Il riconoscimento consisterà in due borse di studio, una per il biennio e un’altra per il triennio, da scegliere tra gli alunni e le alunne del liceo artistico. I lavori, per questa prima edizione a tema libero, dovranno essere consegnati entro il 10 maggio nella sede della scuola e la premiazione si svolgerà il 15 maggio, giorno del compleanno di Monica. L’intento è comunque quello di costituire un’associazione culturale in memoria di Monica, che pro- muova il lavoro artistico della giovani generazioni, oltre a rendere stabile la borsa di studio. Filippo Guidi ringrazia amici, patenti, conoscenti che hanno permesso con la loro generosità di realizzare già questo primo passo.

C.S.