Posti al Principino Eventi. Lavorare a Ostras Beach

IL PRINCIPINO ASSUME

Principino Eventi a Viareggio cerca per la stagione 2025. In particolare BARMAN/LADY, CAMERIERI/E DI SALA, BARISTA, DONNA DELLE PULIZIE, LAVAPIATTI, GIARDINIERE. Sulla base delle performance sarà valutatapossibilità di contratto continuativo per l’intero 2025. Cv: [email protected]

OSTRAS BEACH RECLUTA PERSONALE

Opportunità per la stagione 2025 con possibilità di assunzione annuale. Ostras ricerca di personale esperto, motivato e dinamico da inserire nel nostro team per la stagione estiva. Posizioni aperte: CAPO PARTITA, AIUTO CUOCO, SETTORE PANIFICATO, BARMAN & BARLADY, SOMMELIER, CAMERIERI, COMMIS DI SALA, SETTORE CASSA, ACCOGLIENZA HOSTESS & STEWART, SETTORE SERVIZI LAVAGGIO E PULIZIE, SERVICE, BAGNINO, AIUTO BAGNINO. Esperienza, disponibilità e flessibilità a lavorare su turni diurni e notturni, durante i weekend e in occasione di eventi speciali. Cv: [email protected], Whatsapp:

3470437532