Poste: nuovi servizi, vecchi problemi Boom di libretti e buoni fruttiferi Ma la frazione chiede più attenzione

"Ma è giusto che per fare una banale operazione alle Poste di Torre del Lago un utente debba obbligatoriamente organizzarsi la mattina. Oppure sia costretto a fare cinque chilometri per andare a Viareggio e cinque per tornare?". E poi trovare parcheggio in centro, pagare la sosta, ingolfando il traffico "e – borbottano dalla frazione – perdendo, talvolta, anche un’ora del proprio tempo". Dall’esplosione del Covid l’orario dell’ufficio torrelaghese è stato ridotto ad un unico turno – da lunedì a venerdì 8.20-13.35 e il sabato 8.20-12.35 – , e passata l’emergenza pandemica non è più stato prolungato al pomeriggio. Questione che sta spazientendo i torrelaghesi: "Una comunità di 12mila abitanti che – lamenta un cittadino – paga le tasse e i servizi come tutti gli altri".

Sulla questione è intervenuto a più riprese anche il consigliere comunale della Lega Alberto Pardini, promotore di una mozione votata anche dalla maggioranza in cui si chiedeva al sindaco Giorgio Del Ghingaro e all’assessore Valter Alberici di impegnarsi per "sollecitare con forza Poste Italiane per riportare l’ufficio di Torre del Lago ad una piena funzionalità". Sono passati due mesi, e in merito alla mozione Poste fa sapere che è costantemente in ascolto degli organi istituzionali per collaborare e fornire risposte alle domande che vengono poste.

Nel frattempo cresce l’offerta dei servizi gestiti dalle Poste; e libretti di risparmio e buoni fruttiferi postali continuano ad essere tra le forme di risparmio più amate dai cittadini della provincia. Nel 2022 sono oltre 295.000 i buoni fruttiferi postali in essere e 200.000 i libretti di risparmio.

