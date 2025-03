Polo "Stagi" in ritardo: "Il sindaco si muova"

"Il sindaco ha mai chiamato il presidente o gli uffici della Provincia per informarsi dei lavori sullo Stagi? Tra l’altro ora c’è anche un consigliere provinciale espressione della maggioranza a Pietrasanta". Non si fa attendere la replica del Pd dopo che il primo cittadino, in consiglio comunale, ha fatto notare il ritardo del cantiere del polo scolastico accusando la capogruppo Pd Irene Tarabella di non interessarsi granché alla questione. Critiche che il gruppo consiliare e l’Unione comunale Pd reputano ingenerose, con l’invito al sindaco di muoversi con Palazzo Ducale e tramite il capogruppo della Lega Antonio Tognini, in quanto consigliere provinciale.

"I lavori – ricordano i Dem – non sono sospesi. Nel procedere con la demolizione dell’edificio è stata trovata presenza di amianto e pertanto, nell’interesse delle studentesse, degli studenti e del personale scolastico, è stato attivato un procedimento per la corretta bonifica dell’area. Dopo di che la ditta riprenderà la demolizione, ecco perché è stato posticipato anche il nostro sopralluogo con il presidente della Provincia, con il quale abbiamo contatti costanti". Quindi la stoccata a Giovannetti. "A differenza nostra, che monitoriamo la prosecuzione del cantiere nell’interesse della città – conclude il Pd – Giovannetti dimentica il suo ruolo di sindaco. Invece di lamentarsi e puntare il dito contro l’opposizione, in particolare ancora una volta verso la capogruppo Irene Tarabella, faccia il suo lavoro. Possibile non abbia uno scambio di informazioni con Tognini, come dovrebbe essere nella normalità di rapporti fra un sindaco ed un suo consigliere? Il Pd pietrasantino ed il suo gruppo consiliare lo stanno facendo per il bene dei nostri ragazzi e della città".

d.m.