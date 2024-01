Podismo fronte mare. Quattro giorni di corsa

Ultime ore per iscriversi alla terza edizione della Forte Seafront, la serie di 4 maratone in scena a Forte dei Marmi da giovedì 4 fino a domenica 7 gennaio. Questa manifestazione unisce all’aspetto agonistico anche la voglia di fare gruppo, di vivere un’avventura diversa in un luogo turistico di grande prestigio e il fatto di viverlo in questo periodo così fuori stagione dà anche un nuovo fascino, godendo le atmosfere del mare d’inverno.

Sono già oltre un centinaio coloro che hanno dato la loro adesione e colpisce che un buon numero venga dall’estero con almeno 8 Paesi rappresentati. C’è però la possibilità di aggiungersi alla lista, al costo complessivo di 40 euro se si sceglierà di gareggiare nella 42 km, ma si potrà optare anche per le distanze intermedie, 8,5 km oppure 17 che corrispondono a uno o due giri del circuito cittadino che per la sua gran parte si affaccia sul lungomare di Forte dei Marmi. I costi per le distanze minori sono rispettivamente 20 e 10 euro. Per iscriversi visitare la pagina Internet : https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=246.

La partenza è prevista ogni giorno a partire da giovedì alle 9 presso la località Le Dune. Ogni sera, al termine della giornata di gare, ci sarà festa per tutti i partecipanti all’Hotel Eco del Mare, con una ricca cena, musica dal vivo, ballo e tanto entusiasmo. Presente alla manifestazione anche l’ex campione del mondo di ultramaratona Giorgio Calcaterra, vincitore delle prime due edizioni e ormai un habitué delle gare del Club Supermarathon Italia. Per informazioni: Club Super Marathon Italia, www.clubsupermarathon.it