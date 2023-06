Plastic Free Rimozione mozziconi L’associazione cerca volontari

Strade, piazze, marciapiedi, muretti, fino ai parcheggi. Sabato il centro storico verrà interamente ripulito dai mozziconi di sigaretta lasciati ovunque dai soliti incivili. La raccolta rientra nella “Giornata mondiale dell’ambiente“ promossa da Plastic Free, associazione che ha di recente rimosso varie tipologie di rifiuti nella zona di Marina e che ha bisogno ora di un buon numero di volontari per portare a termine la missione anche in città. Il ritrovo è stato fissato al terminal bus alle 14.30: sarà necessario munirsi di guanti da giardinaggio e pinze telescopiche, con gli under 16 accompagnati da almeno un adulto. Le iscrizioni vanno fatte sul sito internet www.plasticfreeonlus.iteventi46483-giu-pietrasanta: per ulteriori informazioni è possibile contattare le referenti Sara (327-0997543) e Jessica (349-0915854).