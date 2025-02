Pisanica, progetto entro l’estate. Il ministro Salvini seguirà i lavori

Il progetto per il completamento di via Pisanica, nel tratto mancante tra l’Aurelia e via Andreotti – quello fino a via Unità d’Italia è già stato realizzato da Salt – sarà pronto entro l’estate. E avrà un supervisore d’eccezione quale il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. È stato quest’ultimo, in un recente faccia a faccia a Roma con il sindaco Alberto Giovannetti, a chiedere espressamente di essere aggiornato sulla nascita del tracciato che dovrà alleggerire l’abitato di Pontestrada. Una volta pronto, sarà questo infatti il tracciato percorso dai camion lungo l’asse nord-sud tra la provinciale Vallecchia e via Unità d’Italia, e viceversa.

Non solo: l’11 marzo Giovannetti e gli assessori Matteo Marcucci (lavori pubblici) e Andrea Cosci (viabilità) incontreranno di nuovo il "Comitato di quartiere Pontestrada" per gli ultimi aggiornamenti. "Al ministro Salvini, che ringrazio per l’interesse e la disponibilità immediati – dice il sindaco – abbiamo illustrato lo stato attuale del progetto, ancora in fase di bozza ma già avanzato, spiegando quanto la comunità abbia bisogno di questa nuova infrastruttura. Utilizzando i fondi ministeriali ricevuti grazie all’ex senatore Massimo Mallegni, in questi mesi abbiamo lavorato sulla progettazione, affidata allo studio ’Dp Ingegneria’, complessa e articolata, condividendola con i cittadini". Da parte sua, Marcucci ricorda che nel tratto in questione di via Pisanica sarà realizzato anche un percorso ciclabile, in continuità con quello tracciato lato mare e inaugurato nel 2022. "Ci saranno poi due rotatorie per rendere più fluido l’innesto con via Andreotti e lo snodo del sottopasso della Torraccia – conclude – e una barriera verde con filari di alberi per contenere l’inquinamento acustico e le emissioni di polveri sottili".