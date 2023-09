Pioggia di milioni coi fondi del Pnrr

Oltre 46 milioni di euro di opere pubbliche aggiudicate da gennaio 2023 ad oggi che diventeranno 52 milioni a fine anno coi prossimi affidamenti di appalto previsti tra ottobre e novembre.

E’ il consuntivo degli investimenti effettuati quest’anno dalla Provincia di Lucca con le risorse del Pnrr. Una mole considerevole di risorse destinate, almeno quest’anno, interamente al recupero, alla riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico e alla manutenzione e costruzione di nuove palestre collegate con i poli scolastici. Nel dettaglio gli affidamenti di appalto più importanti coi fondi Pnrr in Versilia, per quanto riguarda le risorse economiche, sono quelli del nuovo polo scolastico “Stagi-Don Lazzeri” di Pietrasanta (19,2 milioni di euro) per la realizzazione della sede unica dei due istituti; i lavori appaltati per la messa in sicurezza e la riqualificazione dell’ex Collegio Colombo (Istituto alberghiero Marconi) di Viareggio (4,9 milioni di euro) a cui si affianca anche l’intervento per la costruzione del nuovo edificio all’interno del complesso scolastico degli avveniristici laboratori di cucina (3,9 milioni di euro). A seguire i nuovi laboratori didattici per la sede di Seravezza dell’istituto alberghiero Marconi (3,7 milioni di euro).

Nell’elenco figurano inoltre l’intervento di manutenzione straordinaria delle facciate del Liceo classico “Carducci” (800 mila euro); lavori di manutenzione straordinaria di aule e laboratori e del piazzale esterno del Liceo scientifico Barsanti e Matteucci (250mila euro); ulteriori lavori all’Ipsia Marconi di Seravezza per adeguamenti di spazi preesistenti (407mila euro); le opere di manutenzione della copertura dell’istituto “Galilei” (220mila euro)