Piano strutturale. E quei numeri che non tornano

Tommaso Strambi

Millenovecentoquarantotto giorni. Mica uno. Cinque anni e poco più. Trascorsi a pensare, riflettere e (udite, udite) a... non decidere. Che volete che sia. In fondo le amministrazioni comunali cos’altro devono fare? Troppo impegnate a costruire ‘tavoli’ di confronto. Le decisioni no. Quelle sono faticose. Possono urtare la sensibilità di qualche minuscola minoranza. Talvolta, talmente minuscola, da assomigliare ad una particella atomica. Un pulviscolo nel sistema universo. Oh, ma mica lo si può scontentare. Ti immagini, poi? Millenovecentoquarantotto trascorsi a temporeggiare. Ma ora ci siamo. Anzi, ci saremmo.