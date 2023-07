Pericoli lungo la ciclopista Parte la messa in sicurezza

PIETRASANTA

Alzi la mano chi almeno una volta ha rischiato di finire in terra con la bici – o ci è finito davvero – a causa delle “trappole“ disseminate lungo la ciclopista del viale Apua. A giudicare dalle lamentele al bar e sui social parecchie, evidentemente. Ancora per poco però, vista l’intenzione del Comune di mettere mano dalla prossima settimana a questo percorso di “guerra“ con una serie di interventi finalizzati alla messa in sicurezza dell’intero tratto. Complessivamente si tratta di una quindicina di punti in cui si è reso necessario risolvere le criticità maggiori viste le evidenti difficoltà per chi deve percorrerli. "Grazie anche alle segnalazioni dei cittadini – spiega l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci – abbiamo effettuato una mappatura completa della ciclopista rilevando una quindicina di punti particolarmente critici. Mi riferisco a buche, tracce sporgenti di ripristini legate a interventi sui sottoservizi, sconnessioni provocate dalle radici delle piante le cause principali".

Le operazioni si svolgeranno attraverso un piccolo cantiere mobile che si fermerà durante il weekend per non interferire sulla fruibilità della ciclabile nei momenti di maggior utilizzo. Con ampie garanzie: "Durante i lavori il passaggio delle bici sarà comunque garantito in sicurezza e senza mai invadere la carreggiata – prosegue Marcucci – grazie all’apertura di brevi by-pass laterali in corrispondenza della parte in lavorazione". Gli interventi, che non si risolveranno in “toppe” a macchia di leopardo ma saranno ripristini di ampiezza adeguata, si concluderanno nell’arco di dieci giorni e rientrano nelle attività previste dall’accordo-quadro per le manutenzioni stradali stipulato dall’ufficio lavori pubblici all’inizio dell’anno.

"Il nostro ’motto’ – conclude l’assessore – è natura-sport-cultura, inteso come un modo di vivere la città lentamente per assaporarla in maniera diversa. Per questo vogliamo porre una cura sempre più attenta agli itinerari a misura d’uomo, a partire dai circa 20 chilometri di ciclopiste mappate che toccano tutte le bellezze della nostra terra”". Quanto ai lavori sul viale Apua, l’amministrazione comunale ricorda infine ai proprietari delle abitazioni e dei terreni che costeggiano i tracciati ciclabili di mantenere in ordine siepi e alberature in modo che non creino ostacolo né fisico né visivo al passaggio delle bici.