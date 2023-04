Pd su statua Mitoraj: "Contentino"

Fa discutere l’opera in bronzo “Tindaro screpolato“ realizzata nel ’98 da Igor Mitoraj e posizionata davanti al futuro museo, in via Oberdan. Sulla scultura, che appartiene alla collezione privata di Jean-Paul Sabatié, presidente del Cda della Fondazione Mitoraj, interviene la consigliera Pd Irene Tarabella: "L’amministrazione dà ai pietrasantini un contentino, posizionando la statua di fronte al museo che non c’è, giusto per far vedere di fare qualcosa dato che sulla carta il museo doveva essere inaugurato questa primavera ma siamo in netto ritardo. Inoltre posizionamento e trasporto sono stati eseguiti da un’azienda legata al sindaco e alla sua famiglia".