Patty Pravo si esibirà al Twiga

L’estate scacciapensieri? È al Twiga Beach Club, il locale al confine tra Forte dei Marmi e Marina di Pietrasanta: spiaggia di lusso, ristorante di qualità e la discoteca. Il Twiga, aperto da qualche mese, ha dato il via alla stagione estiva 2022 con Rudy Smaila, figlio di Umberto, artista. Rudy è cantante, intrattenitore sa come coinvolgere il pubblico passando fra i tavoli e facendo cantare e ballare tutti. Ma soprattutto – save the date – martedì 28 giugno salirà sul palco del locale sotto le stelle Patty Pravo, la signora della canzone italiana.

La divina Patty sarà di scena al Twiga con il suo “Minaccia Bionda Tour” . La grande interprete si racconterà con i braniche hanno fatto la storia della musica, ma anche con quelli più ricercati e sperimentali. E aspettando Patty si possono vivere momenti di grande atmosfera con le cene spettacolo, secondo la formula “Dine ‘n dance”. Cene animate da famosi dj, che si alternano alla console: Ben Dj, Max Gigliotti e Marco Bersani. Il dinner show si anima con la presenza di Alessandro Ristori & the Portofinos, il re della Dolce vita che ha reinventato il modo di fare musica italiana o la Zurawski Band, con repertorio che spazia dal pop al rock fino all’elettronica di preciso momento storico. O ancora l’eclettico Rudy Smaila.

L’obiettivo del locale, spiegano, è offrire ai clienti una magica atmosfera che per qualche attimo farà dimenticare i problemi legati a questo nostro non facile momento. L’estate da sogno dopo due anni di pandemia.

m.n.