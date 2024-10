Passi a mare sotto stretto controllo. Arrivano altre nuove telecamere

Saranno presto attivate altre 9 videocamere a Forte dei Marmi, portando a quasi 90 il numero complessivo di ’occhi’ presenti a sorvegliare sul paese. Stavolta i sistemi di monitoraggio saranno installate nei passi a mare a seguito del finanziamento del Ministero dell’Interno per il progetto “Spiagge Sicure – Estate 2022”. Infati dopo l’acquisto delle telecamere in alcuni passi a mare, è stato ritenuto opportuno procedere a un intervento per la posa in opera di una linea di alimentazione per il completamento dell’installazione delle telecamere, intervento che in questi giorni è stato affidato alla ditta Tecnocostruzioni. "Questo ulteriore potenziamento – spiega il sindaco Bruno Murzi - nasce dall’impegno di questa amministrazione nel garantire una sicurezza sempre più elevata nelle zone di maggiore afflusso turistico e valorizzare al tempo stesso la bellezza del nostro territorio. Grazie a questa operazione, i percorsi di accesso alle spiagge, molto frequentati da residenti e visitatori durante tutto l’anno, saranno costantemente monitorati. Le nuove telecamere di ultima generazione permetteranno un controllo efficace dei flussi e una prevenzione più puntuale di atti vandalici e comportamenti illeciti".

Le videocamere nei passi a mare si andranno così ad aggiungere alle 87 telecamere già presenti a Forte dei Marmi, di cui 25 con sistema di lettura targhe, sistema di videosorveglianza integrata con le forze dell’ordine. "Una rete sempre più ampia che insiste su un territorio di 9 km quadrati – prosegue il primo cittadino – e che è risultata spesso uno strumento strategico e fondamentale per le forze dell’ordine quando si sono verificati furti o atti illeciti, per acquisire materiali utili alle indagini. Il nostro Comune ha fatto e continuerà a fare la sua parte nel garantire alla propria comunità e agli ospiti la sicurezza che come noto rappresenta per noi una priorità fin dal primo mandato".

Francesca Navari