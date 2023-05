Parole di mare: esperti a Villa Argentina

Da dove provengono parole come “ciortone”, “barcobestia”, “coltellaccio” e simili? E come si inseriscono i termini marinari nel dialetto viareggino? Se ne parlerà venerdì alle 17 a villa Argentina ( foto) in occasione dell’ultimo appuntamento della stagione 2022-2023 dei “Venerdì di

Milziade”. Il tema è “Parole di mare – Il lessico marinaresco del dialetto viareggino”, relatore Vittorio Ranieri Guidi, laureato in lettere all’Università di Pisa che ha discusso una tesi dedicata a questo argomento. Vittorio Ranieri Guidi, 23 anni,sarà affiancato da due esperti in materia: Paola Pieri e Marco Lenci. L’ingresso è come sempre è libero.