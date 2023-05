"Parliamone in Villa" riparte il talk Undici appuntamenti alla Bertelli Dal 4 giugno un mese di personaggi

Grandi personaggi della cultura, del giornalismo, del cinema e dello spettacolo. Parliamone in Villa 2023, il talk show di Villa Bertelli si candida ad essere uno degli appuntamenti più seguiti della prossima estate. La rassegna, che è alla sua quarta edizione, sarà ancora una volta presentata nel Giardino dei lecci dal giornalista Enrico Salvadori. Tutti gli incontri, ad eccezione del 9 giugno (18.30), inizieranno alle 18. "Sono particolarmente soddisfatto e orgoglioso di questa edizione – ha dichiarato il presidente della Fondazione Villa Bertelli Ermindo Tucci – perché siamo riusciti a creare un’offerta che abbracciasse realtà diverse del nostro vivere quotidiano, con particolare attenzione al mondo culturale, politico, storico e del giornalismo". Undici gli appuntamenti già fissati in cartelloni: si partirà domenica 4 giugno con Toni Capuozzo giornalista, scrittore, blogger e conduttore televisivo; venerdì 9 giugno il protagonista sarà il politico più di lungo corso, il senatore Pier Ferdinando Casini, arrivato alla sua undicesima legislatura da parlamentare. Sul palco, con lui, anche il caporedattore de “La Nazione” Tommaso Strambi. Sabato 10 giugno torna lo scrittore Fabio Genovesi col nuovo romanzo "Oro Puro". Sabato 17 giugno la protagonista sarà un altro volto noto del giornalismo italiano: Tiziana Ferrario, che presenterà il suo nuovo libro La bambina di Odessa; sabato 1° luglio Gemma Capra Calabresi, vedova del commissario Luigi Calabresi, che il 17 maggio 1972 venne ucciso a Milano dai terroristi racconterà la sua drammatica vicenda personale.

Martedì 4 luglio l’ospite sarà una giornalista di chiara fama: Agnese Pini, attuale direttore di Quotidiano nazionale (La Nazione – Il Resto del Carlino - Il Giorno), che presenterà il suo libro "Un autunno d’agosto" Edizioni Chiarelettere, diventato in poco tempo uno dei più venduti in Italia. Un grande risultato per lei, che a 34 anni è stata la prima direttrice donna nella storia dei quotidiani del gruppo editoriale di cui fa parte. Sabato 15 luglio Flaminia Marinaro con il romanzo L’ultima diva dedicato all’indimenticabile figura di Francesca Bertini; mercoledì 19 si torna a parlare di politica con Fausto Bertinotti; il 23 sul palco ecco Christian Greco, dal 2014 direttore del Museo Egizio di Torino, che presenterà il libro "Alla ricerca di Tutankhamun". Lunedì 31 luglio si rievocherà l’uiccisione dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio insieme al carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e all’autista africano alla presenza del padre dell’ambasciatore ucciso, Salvatore Attanasio. Venerdì 4 agosto la rassegna si occuperà di massoneria con Stefano Bisi, Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia, intervistato da Enrico Salvadori.

Nell’ambito degli eventi estivi, da segnalare altri due interessanti incontri. Venerdì 30 giugno alle 18 l’ex direttore di QN ed ex senatore Andrea Cangini presenterà il suo libro Coca web. Giovedì 6 luglio alle 18 invece Marco Bernardini, scrittore e giornalista, presenterà il libro Edoardo, l’intruso tra gli Agnelli, in cui l’autore narra l’amicizia durata 15 anni con il figlio dell’Avvocato, trovato morto nel 2000 ai piedi di un viadotto sulla Torino-Savona. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.