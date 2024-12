Parco Radici Mediterranee. In arrivo oltre 200 piante: "Riqualificazione unica"

Ecco oltre 200 nuove piante per un patrimonio verde sempre più ricco.

Prosegue infatti l’impegno dell’amministrazione comunale di Forte dei Marmi nella tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale. Sono stati consegnati in questi giorni i lavori per la riqualificazione del Parco Radici Mediterranee all’Azienda Agricola Baldini Filippo di Montignoso, che si occuperà della piantagione di oltre 200 nuove piante rendendo così quello spazio non solo più bello ma anche una vera e propria oasi verde dopo la recente eliminazione di piante malate. L’intervento, dal valore di 36mila 380 euro e con una durata prevista di due mesi, è stato progettato dai tecnici comunali sulla base del piano di rimboschimento e riqualificazione dell’area realizzato dall’agronomo Fabrizio Cinelli.

Il Parco, che si estende su una superficie di circa 16.500 metri quadrati e ospita già circa 300 esemplari di alberi tra lecci, pini domestici, pini marittimi e frassini, è stato recentemente interessato da abbattimenti resi necessari dalla diffusione della cocciniglia del pino (Matsucoccus feytaudi).

Grazie al nuovo intervento, verranno pertanto piantumate specie arboree e arbustive autoctone, tra cui pino domestico, pino d’Aleppo, lecci, carpino bianco, frassino orniello e frassino meridionale.

Saranno inoltre introdotte piante arbustive come lentisco, fillirea e corbezzolo, per arricchire la biodiversità del parco e rafforzare la sua funzione ambientale.

"Siamo particolarmente soddisfatti di poter dare il via a questo intervento - afferma il vicesindaco Andrea Mazzoni - la tutela e la valorizzazione del verde sono da sempre al centro della nostra visione amministrativa, non solo per l’indiscutibile valore paesaggistico, ma anche per il contributo fondamentale che il patrimonio arboreo offre alla qualità della vita della nostra comunità e dei turisti ospiti"

Fra.Na.