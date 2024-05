Parcheggio in via Fondi. Sono partiti i lavori

Sono partiti i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio in via Fondi a Camaiore: una nuova, ampia area appena fuori dal centro storico, con una capienza stimata di 100 auto.

Il nuovo parcheggio, a sosta gratuita, rappresenta di fatto anche un’importante riqualificazione urbana: l’area è sterrata e viene saltuariamente usata per la sosta delle auto, soprattutto durante eventi o manifestazioni, ma senza essere regolamentata da stalli o corsie di transito. Dopo i lavori il parcheggio, oltre a presentarsi ordinato e abbellito con nuove alberature, si allaccerà naturalmente con quello di piazza Elsa Morante (il "parcheggio di Sem"), che ha l’accesso dal Viale Oberdan, creando un’unica grande area di sosta funzionale al centro storico e alle aree limitrofe. Oltre ai posti auto, il parcheggio verrà dotato di una nuova area camper attrezzata per ospitare fino a 12 veicoli. L’investimento, finanziato con risorse del Comune, ammonta a 600mila euro.

"Si tratta di un’opera pubblica necessaria per rispondere alle esigenze di parcheggio di tutta la comunità di Camaiore – commenta l’assessore ai lavori pubblici Graziano Dalle Luche –; stiamo continuando a mettere in campo importanti investimenti sostanziali per ridisegnare il territorio comunale, le sue funzioni e i suoi servizi pubblici, migliorandone la vivibilità quotidiana. Con questo progetto, oltre a riqualificare un’area adesso in degrado, riusciamo a sviluppare e semplificare in modo netto le possibilità di fruizione e accesso del centro storico". Il nuovo parcheggio, poi, verrà provvisto della dotazioni logistiche necessarie ad accogliere l’eventuale mercato rionale settimanale in caso di necessità di spostamento – in occasione, ad esempio, di eventi in centro –, senza quindi tornare a interrompere il traffico sul Viale Oberdan.