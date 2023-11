Parcheggio di piazza Ugazzi. Terminata la riqualificazione

Completamente riqualificata, riapre agli utenti la Piazza Ugazzi. Si sono conclusi i lavori di completa riqualificazione che hanno interessato il parcheggio della piazza, in via Michelangelo Buonarroti. L’area presenta migliorie sia a livello strutturale, grazie all’utilizzo di materiale drenante, che estetiche, in quanto si è provveduto all’installazione di aiuole e alla piantumazione di nuova vegetazione. Previsto anche un percorso pedonale per accedere alle scuola, per salvaguardare e tutelare l’accesso degli studenti al liceo adiacente, e nuovi posti per parcheggiare le biciclette. Nel progetto, installata a breve, anche una colonna di ricarica per veicoli elettrici. In via Melato, durante gli orari stabiliti dall’autorità scolastica, è vietato il transito a tutti i veicoli, eccetto quelli destinati ai servizi scolastici, posti al servizio delle persone invalide munite di contrassegno speciale, ai veicoli delle forze di polizia e del soccorso pubblico. In via Trento –

nel tratto compreso tra la via Michelangelo e la via Cavour – è istituito il senso unico di marcia, da Viareggio a Massa.