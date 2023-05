Parcheggi in piazza Nieri e Paolini Cinque stalli per le auto elettriche Controllo informatizzato della sosta

Lavori in corso in piazza Nieri e Paolini per adibire alcuni stalli alle stazioni di ricarica elettrica per le auto: l’area dedicata è quella a sud della piazza, vicino piazza Manzoni, gli stalli in tutto saranno 5, tre ad uso di MoVer e due per i cittadini che vorranno farne uso. MoVer infatti ha acquistato delle auto elettriche per l’esecuzione di una nuova modalità di verifica e sanzionamento delle auto in sosta nelle aree in gestione, con l’ausilio di telecamere collegate alla piattaforma informatica in uso ed in grado di leggere durante la marcia, in tempo reale, le targhe delle auto parcheggiate. "La scelta di acquistare auto ad alimentazione elettrica comporta dei benefici per la collettività, sia in termini di abbattimento diretto dell’inquinamento atmosferico ed acustico, sia per quanto concerne la promozione e la diffusione della cultura della mobilità sostenibile", spiega il vicesindaco Valter Alberici. Il nuovo sistema di monitoraggio integrato si basa sull’interscambio di dati i tra parcometri attualmente presenti, telecamere e pannelli informatori. In pratica il pannello a messaggio variabile multicolore, posto all’ingresso del parcheggio, indicherà il numero dei posti disponibili, indicando anche il numero degli stalli disponibili per le persone diversamente abili. L’autovettura entrerà nel parcheggio e la telecamera di lettura targhe “Sart Parking Control” provvederà ad inviare al software la targa e la fotografia a colori della autovettura con relativo orario di ingresso.

Una volta che l’autovettura sarà parcheggiata tramite la telecamera che controlla gli stalli verrà segnalata l’occupazione del parcheggio. L’utente, nel frattempo, potrà procedere con il pagamento al parcometro. L’applicativo software, incrociando i dati della targa della autovettura letta dalla telecamera “Sart Parking Control” con i dati della targa digitata sul parcometro dall’utente (completadell’importo della sosta pagata) sarà in grado di calcolare la scadenza del pagamento effettuato. "Dalla dashboard dedicata, avremo in tempo reale la mappa degli stalli, lo stato di occupazione di ciascun posto e lo stato della scadenza dei pagamenti di ciascuna autovettura posteggiata" specifica il vicesindaco Valter Alberici.

Nel frattempo, grazie ad un “APP” installata sui telefonini, gli ausiliari del traffico saranno in grado di vedere, in tempo reale, lo stato di occupazione di ogni singolo posto e lo stato del pagamento della sosta di ciascuna autovettura in modo da poter intervenire immediatamente, e in maniera puntuale, ogni volta che il pagamento risulti scaduto.

Red.Viar.