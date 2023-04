Paolo Venturini L’intitolazione di una panchina

Tornata al suo splendore 35 anni fa, la chiesina di Cerreta San Nicola, sulle colline strettoiesi, sarà la protagonista dell’evento in agenda il 1° maggio. Alle 12 ci sarà infatti l’inaugurazione della panchina “La terrazza sulla Versilia“ in ricordo di Paolo Venturini (nella foto), storico presidente della Pro Strettoia ed ex consigliere comunale scomparso lo scorso agosto a 82 anni. Un’intitolazione ricca di significato in quanto fu Venturini a guidare il comitato che insieme a ditte artigianali, associazioni, privati, Comunità montana e istituzioni locali contribuì nel 1988 alla ricostruzione della chiesa, risalente al 1600, distrutta durante la guerra e attualmente oggetto di lavori di manutenzione grazie all’impegno della famiglia Stanfa. La giornata partirà alle 11 con la messa celebrata dal parroco don Roberto Buratti.

d.m.