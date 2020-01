Forte dei Marmi, 21 gennaio 2020 - Siamo ormai alle porte con l’ottavo anniversario del gruppo di preghiera “I Figli di Maria, I Figli della Gospa” di Paolo Brosio. Sabato 25 gennaio 2020, giorno dedicato dalla Chiesa cattolica alla conversione di San Paolo, ricorre infatti l’anniversario della fondazione del gruppo di preghiera che si radunò la prima volta nel gennaio del 2012 a Forte dei Marmi nella chiesa di Sant’Ermete nello stesso giorno della conversione del Santo fra i più amati dalla Chiesa cattolica.

Come otto anni fa Paolo Brosio e gli altri fedeli torneranno nello stesso luogo per festeggiare questa importante ricorrenza: la Chiesa di Sant’Ermete di Forte dei Marmi insieme al parroco don Piero Malvaldi che vide nascere un piccolo gruppo di preghiera, amici fedeli dei pellegrinaggi in Bosnia Erzegovina, devoti a Maria Regina della Pace e della famiglia. Quel piccolo seme di preghiera e di fede è cresciuto giorno dopo giorno e oggi si riunisce tutti i primi sabati del mese sia a Canevara di Massa nella chiesa di sant’Antonio Abate e della Divina Misericordia sia nella chiesa di Forte dei Marmi, nella ricorrenza dedicata al trionfo del Cuore Immacolato di Maria di Fatima e di Medjugorje.

Ma non è tutto perché ogni lunedì della settimana dalle 18,30 in poi, i Figli di Maria, I Figli della Gospa si riuniscono nella cappella del San Camillo Hospital di Forte dei Marmi, raggruppando decine di fedeli, in preghiera e alla celebrazione della Eucarestia, alla presenza di sacerdoti delle diocesi di Pisa e di Massa Carrara.

In questi anni tanti personaggi conosciuti hanno partecipato agli appuntamenti del gruppo di preghiera accogliendo l'invito di paolo Brosio: da Andrea Bocelli, da Claudia Koll a Filippo Neviani in arte Nek per arrivare ad Alessandro Greco e Beatrice Bocci anche loro protagonisti di un percorso di conversione.

Questo il programma della giornata di sabato.

ore 17 recita del Santo Rosario con le meditazioni dei Misteri della Gioia e della Gloria

ore 18 Santa Messa celebrata dal parroco don Piero Malvaldi con un momento di adorazione eucaristica. L’animazione musicale del rosario e della messa sarà curata dal maestro Mario Badiali

ore 19,30 Cena conviviale al Ristorante Pizzeria “Il Giardino” di Via Stagio Stagi a Forte dei Marmi. Per prenotare la cena contattare la segreteria dell’Associazione onlus Olimpiadi del Cuore di Forte dei Marmi - telefono 0584 752757 - cell. 338 7428498 - email: info@olimpiadidelcuore.it

