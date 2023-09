Panchine Trasformate in Orinatoi a Camaiore: "Uno Spettacolo Indecoroso"

"Uno spettacolo indecente": i cittadini protestano per le panchine divenute orinatoi. Specie quelle nella piazza principale, attaccate alle mura del palazzo comunale o davanti: sono davvero inguardabili e puzzolenti. Ogni giorno, specie al mattino, si presentano bagnate fradice di residui di urina dei cani: piccoli rivoli maleodoranti, macchie e grandi chiazze in giro. A parte l’inciviltà dei padroni degli animali, che lasciano sterco e urina lungo le strade pubbliche, bisogna assolutamente rimediare. Non solo: lungo la via centrale le conche posizionate dal Comune come i cesti per le cartacce sono sempre sporchi e i commercianti ogni mattina lavano la strada. Ieri mattina le panchine in centro erano davvero sporchissime: urge una soluzione.