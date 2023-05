Palio dei Bagni fissato l’8 agosto Partita la macchina organizzativa

Già partita la macchina organizzativa del Palio dei bagni. La 21° edizione della competizione di velocità tra i patini si svolgerà martedì 8 agosto (con il percorso da levante fino al pontile) e sarà preceduta dalla 5° edizione di Save a Life, la gara tra bagnini in calendario martedì 11 luglio. Le iniziative, promosse dall’Unione proprietari bagni e ritenute "strettamente connesse alle finalità istituzionali proprie del Comune nel campo del turismo e dell’aggregazione" avranno un contributo di 20mila euro da parte dell’amministrazione. "Il comitato organizzatore, composto da rappresentanti del Comune e dei balneari – spiega Martino Barberi presidente dell’Upb – si è già riunito un paio di volte per pianificare le due manifestazioni. Per quanto riguarda il Palio l’intenzione è quella di portare avanti il format sulla scia della tradizione che fu avviata da Giorgio Giannelli per sensibilizzare a questa storia marinara anche le nuove generazioni di bagnini, aumentando in loro l’amore per il mare e la voglia di condividere una giornata di festa. Negli ultimi anni abbiamo fatto uno sforzo aggiuntivo per coinvolgere il pubblico con immagini in diretta con i droni e la telecronaca di Noi tv in modo da rendere la competizione più spettacolare e coinvolgente. La gara sarà aperta anche per il 2023 agli equipaggi extra Comune: in passato la risposta di Marina di Pietrasanta c’è stata, stavolta non escludiamo una presenza di Viareggio visto che di recente ha lanciato un suo Palio. Riproporremo per la quinta volta – chiude – Save a life, nata come costola del Palio dei bagni e entrato di diritto nella nostra programmazione di eventi".

Francesca Navari