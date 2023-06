Padel, 10mila euro per il Meyer Presenti Toni, Barzagli e Zaccardo

A colpi di racchetta – e con un pizzico di mondanità – sono stati raccolti 10mila euro da donare all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. E’ l’esito della ’tre giorni’ di "Io aiuto il Meyer",

la terza edizione del trofeo di padel ospitata dal Tennis Raffaelli Country Club di Forte dei Marmi, patrocinata e supportata dal Comune con l’organizzazione di Win Effect Firenze e Moving Padel, coadiuvato da Niccolo’ Salvatore di SPH Firenze. Il torneo ha visto scontrarsi giocatori appassionati contro celebrities. Tra cui tre campioni del mondo che per la prima volta sono arrivati appositamente in Versilia, come Luca Toni, Andrea Barzagli e Cristian Zaccardo. Come lo scorso anno il torneo femminile ha portato una grande adesione e un grosso interesse.

Daniele Rugani e Giulio Donati sono stati la coppia vincitrice del torneo Vip che si è aggiudicata due notti di soggiorno Lux* Resorts & Hotels ad Abu Dhabi e alcune esperienze come i tickets per il Louvre Abu Dhabi e due accessi al Ferrari World Abu Dhabi e al Qasr Al Watan.

Sabato scorso si è tenuta la cena di gala al Maitò Beach in occasione della quale si è svolta l’asta benefica con la presenza non solo dei vip partecipanti al torneo ma anche di altre celebrities del mondo dello spettacolo, tv e moda che si sono sfidate a colpi di generosità per aggiudicarsi gli oggetti proposti da alcune aziende. Alla cena di gala sono stati presenti anche i volontari della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer che hanno raccolto i fondi dell’asta benefica.

"Siamo soddisfatti del risultato che l’evento ha ottenuto anche in questa edizione – afferma Alberto Mattugini, consigliere allo sport – raccogliendo più di 10 mila euro destinati all’ospedale pediatrico Meyer, eccellenza italiana per la cura e la salute dell’infanzia e punto di riferimento per la pediatria nazionale per ricerca, metodologie innovative di cura e per l’accoglienza del bambino". "A breve annunceremo le date della quarta edizione del Trofeo padel “Io aiuto il Meyer” – fanno sapere gli organizzatori – e ringraziamo chi ha sostenuto dall’inizio questa iniziativa, il Comune di Forte dei Marmi e tutte le aziende coinvolte nella nobile causa".