Opere realizzate con i robot. La convivenza è possibile: "Dietro c’è sempre l’uomo"

Un "no" secco alla demonizzazione dei robot con cui vengono realizzate le opere d’arte. Perché la convivenza è possibile e non snatura il tocco manuale. È il senso dell’intervento di Andrea Tognoni, direttore tecnico di "Robologica", azienda nata nel 2019 e specializzata in robotica industriale, dopo le rimostranze degli artigiani della Piccola Atene alla recente tavola rotonda promossa dall’artista Filippo Tincolini al Sant’Agostino. A coloro che hanno detto "Pietrasanta non sarà Disneyland", Tognoni replica ricordando come i robot non siano una novità.

"Da oltre 20 anni produco impianti robotizzati per lavorare, tra le altre cose, marmi, pietre e graniti – scrive – anche nel settore artistico. Non vorrei che passasse un messaggio errato a causa di affermazioni ingenue. Il connubio tra artigianato e antropomorfi è nato nei primi anni 2000 e Pietrasanta è stata tra le prime ad avvalersene. Come giustamente ha detto Tincolini, che conosco e stimo, il robot è uno strumento in più nella cassetta degli attrezzi. Questa tecnologia è completamente al servizio dell’uomo e dell’arte". Tognoni rigetta infatti il pensiero secondo cui "per schiacciare un pulsante non serve essere artigiani". "Non è proprio così. Innanzitutto – prosegue – serve un modello digitale e il modellatore che lavora al pc è equiparabile a chi fa i bozzetti in gesso. Il modello poi va programmato: io produco le macchine e insegno a usarle, ma spesso, dopo pochi mesi, i clienti sono molto più bravi di me. Perché sono artigiani, conoscono la pietra, gli utensili, il lavoro manuale e com’è giusto ottenere quello che vogliono. L’artigiano lascia momentaneamente lo scalpello e prende in mano il pc, ma sempre artigiano è. Competenze, esperienza, sbagli, fatica: questo fa il bravo artigiano-programmatore. E di questi tempi, in cui molti artigiani anziani vanno in pensione ma non vengono sostituiti dai giovani, il robot è di grande aiuto".

Daniele Masseglia