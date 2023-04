Ombrellone sociale per le famiglie Sono 8 i punti ombra disponibili

Dal 26 aprile sarà possibile presentare domanda per l’ombrellone sociale. Per la stagione 2023 sono disponibili 8 punti ombra alle spiagge attrezzate comunali da destinare a cittadini e nuclei familiari residenti (con Isee inferiore a 15mila euro) o ad associazioni ed enti assistenziali (iscritti all’Albo comunale delle associazioni). I punti ombra saranno assegnati per turni di 15 giorni (dal lunedì al venerdì) a partire da lunedì 5 giugno: le domande dovranno essere presentate dal 26 aprile e non oltre le 12,30 del 19 maggio

con consegna a mano al protocollo o tramite posta elettronica certificata a [email protected]

Nella domanda potranno essere indicati uno o più periodi (in quest’ultimo caso la richiesta di periodi ulteriori al primo sarà accolta qualora non vi siano altre

domande da soddisfare); in caso di più richieste per lo stesso periodo superiore al numero dei posti ombra disponibili, gli uffici procederanno a formare una graduatoria in base ai seguenti criteri: per le persone singole e le famiglie in base all’Isee; per le associazioni ed enti assistenziali secondo l’ordine di arrivo della domanda al protocollo; nel caso in cui le domande pervenute di persone singole o famiglie siano, per qualche periodo, superiori al numero di posti ombra disponibili, potranno essere utilizzati quelli eventualmente liberi delle associazioni. La volontà di proseguire nel progetto dell’ombrellone sociale ha permesso a diversi nuclei familiari oltrechè ad enti no profit di poter godere di alcuni giorni di permanenza sulla spiaggia, cosa che altrimenti non avrebbero potuto permettersi in assoluto o solo con grandi difficoltà.

Francesca Navari