Omaggi ai grandi. Gaber, Endrigo. Il sapore del live

Omaggi, gruppi inediti e musica nel fine settimana, Stasera per “Musica al Cro” di Pietrasanta melodie con Lella Violi voce, percussioni e effetti e Riccardo Arrighini, pianoforte, in “Un gesto naturale”, punto di forza del duo è il dialogo naturale tra i musicisti, tra standard della tradizione afroamericana e classici del tango argentino con omaggi a grandi autori Battiato, Gaber, Endrigo. Non mancheranno escursioni in Brasile e un accenno alla lirica di Verdi. Al Bar Centro a Piano di Conca la big band “Ultras Bogotà” (nella foto) che viaggerà nei meandri del rock e del pop. All’Ambrosiana di Pietrasanta i Blow my Zeppelin omaggio all’hard rock di Robert Plant e soci.

Domani al Freesound Club a Montramito omaggio ai Skunk Anansie con gli Hedonist. Al Corsaro Rosso al Vialone notte dedicata ai Gun’S and Roses con i Nitght Train. Al Vegas al Vialone i Droppunk e La Bufera viaggeranno tra le migliori hit del punk rock. Al Cro Darsene dalle 17 “Swap Party” il concerto di Codyng (by Toplap Italia). Sabato jam sesion blues al Sakay. Al Corsaro Rosso i Mama Mia, Queen tribute band con le hit di Mercury e soci. Il Freesound raddoppierà con il trio femminile Cherries in “Una canzone tira l’altra”, live all’insegna di brani internazionali. Al Vegas serata indie rap con gli Wez Music.

Sabato live alternativi al Gob di Bicchio con il ritorno della banda toscana Dena Barrett che presenterà il primo disco “Immobili a ballare”. Al Cro Darsene gruppo “Complesso d’inferiorità” e il trash italiano. Domenica a mezzogiorno con il “Lunch Party” al Sushi Jazz di Pietrasanta con la musica dei De La Tour Starlight.

