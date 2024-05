Oltre i vecchi campanili. Un ponte con Carrara. Sinergia nel segno dell’arte

Un flusso creativo che prende forma in modo naturale a Carrara e trova il suo palcoscenico, altrettanto naturale, a Pietrasanta. Ponendo fine, simbolicamente, alla secolare rivalità tra i due centri che da sempre si contendono il primato nell’arte. Ha un che di rivoluzionario il messaggio lanciato dalla mostra “De digitalis natura“, allestita al “The project space“, in via Sauro a Porta a Lucca, unendo le anime delle due città.

Gli spazi messi a disposizione dalla responsabile della galleria Annalisa Bugliani accolgono ancora fino ad oggi le opere di alcuni dei tanti artisti dell’Accademia di belle arti di Carrara che si sono cimentati su una riflessione profonda sul ruolo e l’impatto del digitale nella nostra società contemporanea, il tutto patrocinato dal Comune. Tra di loro anche il pietrasantino Giacomo Castagnini, che ha fatto da trait d’union oltre ad essere critico d’arte e specializzando nel corso nuove tecnologie dell’arte (Nta) all’Accademia. "È una sinergia importante – ha detto la professoressa e artista multimediale Valentina Miorandi (nella foto all’incontro conclusivo alla presenza anche dell’onorevole e artista Carlo Carli) – non solo tra marmo e nuove tecnologie, ma anche tra Carrara, energia e fucina di sperimentazioni, e Pietrasanta, che fa la sua parte in termini di visibilità e circuito artistico".

