Oggi i funerali di Federico in Duomo. Il circolo Arci apre una sottoscrizione

Una città intera si prepara a dare l’ultimo saluto a Federico Nappi, il 32enne socio della “Miglior Verde“ morto lunedì in via della Rocca dopo essersi ribaltato con il trattore. I funerali, a cura della Croce Verde di Forte dei Marmi, si terranno oggi alle 15 in Duomo, con il sindaco che ha decretato per l’intera giornata il lutto cittadino, con esposizione a mezz’asta delle insegne istituzionali nel palazzo comunale, nelle sedi municipali distaccate e negli edifici pubblici. Inoltre l’ente parteciperà alle esequie col gonfalone e un agente in alta uniforme. Il sindaco invita i cittadini, le istituzioni e le attività ad evitare comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino e a partecipare alle esequie in segno di vicinanza ai familiari di Federico. Ieri, infine, il circolo Arci della Croce Verde ha dato il via a una sottoscrizione per raccogliere fondi da devolvere alla compagna di Federico, Francesca Lazzeri, che è al quinto mese di gravidanza.