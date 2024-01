Offese razziste, la società Montevarchi: "Prendiamo le distanze"

"La Società Aquila Montevarchi 1902 comunica di prendere netta distanza da chiunque, di qualsiasi parte, si renda protagonista di fatti o comportamenti che possano collegarsi ad un atteggiamento e mentalità razzista". Così la società sportiva interviene dopo il ’caso’ degli appellativi razzisti che sarebbero stati rivolti alla tifoseria al giocatore di origini senegalesi Paolo Sadia Coly che milita nel Seravezza Calcio, in occasione della partita allo stadio di Pozzi. "Abbiamo oltre quattrocento tesserati, di tutte le etnie e religioni – recita il comunicato – e non ci sembra giusto che un isolato e singolo episodio, perlopiù espressione di una sola persona, a quanto scritto, infanghi una società e una città intera. Allo stesso tempo si stigmatizza il contegno ed i gesti osceni che il giocatore del Seravezza Paolo Sadia Coly ha rivolto ai nostri sostenitori presenti in tribuna causando la loro irritata reazione pur consci che i tesserati, per buona regola, non rispondono al pubblico, fatto per il quale lo stesso giocatore ha ricevuto la giusta e meritata squalifica".