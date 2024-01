Nuovi primari al Versilia. Medicina e pneumologia. Nominati i responsabili

Sono stati presentati all’ospedale Versilia il nuovo direttore della Medicina Nicola Mumoli e la direttrice di Pneumologia area nord Valentina Pinelli, che rafforzano la squadra dell’area medica dell’Asl Nord Ovest. I due professionisti hanno scelto con convinzione il Versilia e ieri mattina sono stati introdotti al nuovo ambiente, di fronte a una nutrita pattugli di colleghi, dal direttore del dipartimento aziendale delle specialità mediche Roberto Andreini e dalla direttrice del Versilia Lisanna Baroncelli. Mumoli, che entrerà in servizio nelle prossime settimane, è da sei anni e mezzo direttore della struttura complessa di Medicina interna di Magenta. Laureato a Siena nel 1989, vanta ben tre specializzazioni: in Medicina interna e in Cardiologia (a Siena), e in Medicina del nuoto e delle attività subacquee (a Chieti). La nomina al Versilia rappresenta un ritorno in Toscana dopo la lunga parentesi in Lombardia. "Credo molto nel lavoro di squadra e nell’attività di rete – le sue parole –; il gruppo è fondamentale, così come l’entusiasmo all’interno della squadra, la formazione e l’attività di ricerca. Prometto la mia presenza costante in ospedale, insieme ai colleghi faremo delle belle cose. Ringrazio la dottoressa Paola Negro e il dottor Daniele Taccola per quello che hanno fatto in questi anni coordinando le attività della Medicina interna".

La nuova direttrice della Pneumologia Pinelli si è laureata a Brescia e nel 2006 ha conseguito un post doctoral fellow alla McGill University di Montreal, in Canada. L’anno seguente, si è specializzata in Malattie dell’apparato respiratorio a Brescia. Dopo una prima esperienza in Lombardia, nel 2013 ha assunto l’incarico di dirigente medico in Pneumologia all’ospedale San Bartolomeo, nello Spezzino. "Sono onorata di essere qui nell’area nord della Asl – ha esordito – e di portare avanti il mio percorso su questo territorio. Ho già potuto capire che qui c’è un’organizzazione consolidata che merita tanti complimenti. La mia formazione è avvenuta in altre regioni e sono cresciuta nelle corsie degli ospedali. Spero di portare la mia esperienza e di poter essere utile ai miei nuovi colleghi e a tutti gli altri professionisti della sanità dell’Asl Nord Ovest. Ho già conosciuto il dottor Gerardo Palmiero, direttore della struttura di Pneumologia del Versilia, che con i suoi colleghi sta davvero portando avanti un lavoro straordinario. Questo ospeale ha una tradizione di assoluta eccellenza in ambito pneumologico".

Soddisfatta per le nomine la direttrice generale Maria Letizia Casani: "Siamo riusciti a riempire due caselle importanti negli organigrammi dei nostri ospedali – le sue parole –; sono convinta del fatto che, grazie alla loro professionalità, Pinelli e Mumoli sapranno migliorare ulteriormente la qualità dei servizi forniti alla cittadinanza".