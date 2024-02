“Beatrice Portinari. Nuovi documenti sulla donna amata da Dante“ è l’incontro, a cura dello storico Domenico Savini, in programma domani alle 17 nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli. L’evento è promosso e sponsorizzato da Giulio Garsia Financial Advisor. Savini presenterà il recentissimo ritrovamento di nuovi documenti nell’archivio Bardi su Beatrice e suo marito. L’unico documento noto sino a poco tempo fa era il testamento di Folco Portinari datato 1287. Savini ha scoperto una nuova documentazione, in cui è stato rinvenuto un atto notarile del 1280 e uno del 1313, quando cioè Beatrice doveva essere già morta. Ingresso libero. Prenotazione 0584 787251