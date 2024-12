Nuova spaccata in centro. Boutique nel mirino dei ladri

Ancora un furto in pieno centro. E ancora ai danni di un’attività commerciale. I ladri hanno utilizzato una mazzetta da carpentiere per sfondare la vetrina del negozio di abbigliamento Forte’s in via Garibaldi a pochi passi da via Battisti. I malviventi hanno agito nel cuore della notte, attorno alle 3 fra venerdì e sabato, coperti dalle tenebre. E non si sono preoccupati di fare confusione. Il colpo alla vetrina ha svegliato i vicini, alcuni dei quali si sono prodigati nell’avvisare il titolare dell’attività. Ma i banditi, evidentemente, sapevano il fatto loro. Si sono disinteressati dei vestiti e dei capi d’abbigliamento, e sono andati a colpo sicuro a prelevare la cassetta di sicurezza. Dove, in attesa della riapertura delle banche di lunedì, veniva custodito l’incasso della giornata precedente.

Il furto è stato denunciato alle forze dell’ordine che stanno facendo le indagini. Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza, da cui si vedono due uomini entrare dentro la boutique. Hanno entrambi il volto coperto da un passamontagna. In poco più di un minuto hanno trovato quello che cercavano e l’hanno portato via. Fuori li attendeva probabilmente un complice per la fuga.

L’ennesimo colpo ai danni di un’attività commerciale nel centro cittadino ha creato non poco allarme e riportato d’attualità la questione sicurezza dopo i tanti, troppi furti commessi nell’ultimo scorcio dell’anno. I commercianti di via Garibaldi e del centro città invocano maggior sicurezza nella zona per impedire che di notte il cuore economicamente pulsante di Viareggio venga costantemente preso di mira da bande di malviventi.