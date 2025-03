Nuova colonnina ultraveloce sull’ A11. Permette la ricarica elettrica di due auto

Nell’area di servizio Monte Quiesa sulla tratta A11 Viareggio – Lucca, in direzione Viareggio, è stata attivata una nuova colonnina di ricarica ultraveloce con potenza di 100 kW e dotata di tre connettori che consentono di ricaricare simultaneamente due autovetture. Con l’entrata in funzione della nuova colonnina salgono a 51 i punti di ricarica elettrica attualmente presenti lungo la rete autostradale gestita da Concessioni del Tirreno, di cui 30 lungo le tratte A12 Sestri Levante – Livorno e A11 Viareggio – Lucca e 21 lungo la tratta A10 Savona – Ventimiglia. Per entrambe le tratte la concessionaria ha in programma la realizzazione di ulteriori stazioni di ricarica elettrica, a sostegno dello sviluppo dei sistemi di mobilità sostenibile. La nuova installazione, infine, si inserisce nella strategia di medio termine del Gruppo Astm che mira a diffondere servizi di ricarica elettrica con l’obiettivo di elettrificare tutta la rete autostradale italiana di propria competenza.