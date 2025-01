Nuova accelerata sul cantiere di via Mazzini

A ritmi serrati procede il cantiere di via Mazzini dove gli operai hanno lavorato tutti i giorni – compreso Capodanno – pur di cercare di finire al più presto. Sulla sua pagina facebook il sindaco Giorgio Del Ghingaro assicura che l’opera sarà conclusa definitivamente entro la fine del mese. Al momento il cantiere è fermo all’incrocio con via IV Novembre. Quasi completo il tratto davanti alla chiesa di San Paolino dove le auto possono transitare (sia pure su un asfalto provvisorio) e dove sono stati rifatti i marciapiedi sia lato sud che davanti al piazzale della chiesa. Manca ancora da piantare gli alberelli a margine della pista ciclabile. I lavori veri e propri sono nel tratto via Paolina-via IV Novembre dove ancora si stanno completando i sotto servizi sia nella parte stradale che lungo i due marciapiedi. Deve invece ancora essere aperto il cantiere nell’ultimo isolato che da via IV novembre porta a via Foscolo, vale a dire all’ex caserma dei carabinieri e a palazzo delle Muse. In questo tratto di strada è però aperto il grande cantiere del liceo scientifico la cui impalcatura occupa anche il marciapiede. Non è l’unico problema incontrato dalla ditta appaltatrice nel rifacimento della strada. Il cantiere è rimasto a lungo bloccato fra le due strade pedonali per le difficoltà incontrate con gli allacci delle fogne. i tecnici assicurano che è stato svolto un lavoro certosino e che tutte le abitazioni sono state allacciare così da evitare in futuro che qualcuno debba rispaccare i marciapiedi appena fatti.