Notte Nazionale del Liceo Classico: Viaggio nel Mediterraneo e Migrazioni

VIAREGGIO“Mediterraneo: Mare Nostrum“ è il titolo della Notte Nazionale del Liceo Classico, dedicata, quest’anno, al tema delle migrazioni e alla creazione di uno spazio, di confronto, fisico e politico, che dal mondo classico fino ai giorni nostri, è stato punto incontro e scontro per popoli, religioni, vite, idee e punti di vista. Sarà infatti un viaggio che attraverserà quel mondo classico fino a oggi, quelle vicende che ne hanno scritto la storia e la letteratura, declinato e restituito dagli studenti e dai docenti dell’istituto nelle sue varie forme, dalla musica alla fotografia, dal teatro alla scrittura, che venerdì, dalle 18 fino alle 24, sarà possibile intraprendere nelle aule del Liceo Classico Giosuè Carducci.

La cerimonia d’apertura, con la proiezione del video iniziale in contemporanea con i licei classici d’Italia, darà il via alle attività di alunni, alunne e professori, che spazieranno, sui tre piani della scuola, tra le moltissime proposte, con uno sguardo anche all’ambiente attraverso lo spazio espositivo curato dall’associazione Marevivo, dalla rappresentazione delle donne dell’Odissea a spazi di musica e poesia per la presentazione del calendario dell’associazione “Per Sant’Anna“. Dalla sensibilizzazione alla donazione di sangue con la mostra delle opere e dei lavori di alunne in collaborazione con Avis, Admo e Asl agli incontri con gli autori e al concorso fotografico dedicato proprio al tema nazionale, che va dai colori del Mediterraneo alle storie e ai paesaggi di mare. Per offrire, dallo sguardo e dalle menti giovani, un occhio sul futuro.