Note d’amore. San Valentino alle Scuderie

SARAVEZZASaranno note d’amore a chiudere la prima rassegna di lirica promossa al Teatro Scuderie Granducali dal Circolo versiliese Amici della lirica Giacomo Puccini. L’appuntamento è per domani alle 21 con il soprano Elisa Balbo, il baritono Luca Micheletti e il tenore Haotian Ma, accompagnati al pianoforte da Davide Cavalli.

Una festa di san Valentino dalle grandi emozioni, come sottolinea la presidente del giovanissimo Circolo che ha promosso la rassegna, Anna Barsi: "si tratta di una serata che propone un programma dedicato alla passione amorosa, con arie di autori italiani, russi e francesi, da Verdi a Puccini, da Tosti a Bizet e Tchaicovsky". Interprete della serata sarà il poliedrico Luca Micheletti, baritono, attore, regista e drammaturgo, che in questi giorni è impegnato al Teatro Alla Scala di Milano e che, dopo la tappa seravezzina, sarà atteso al Metropolitan di New York, con al suo fianco la moglie, il soprano Elisa Balbo, e il giovane e bravissimo tenore Ma Haotian.

Si chiuderà così, all’insegna della musica, e dell’amore, la prima stagione lirica delle Scuderie Granducali, cadenzata da sei concerti che hanno portato sul palco grandi nomi della lirica, facendo di Seravezza la tappa intermedia tra i maggiori teatri nazionali e internazionali, per un progetto dal grande e indiscutibile spessore culturale che ha riunito spettatori da tutta la Toscana e anche da altre regioni, con una platea che ha visto tra gli appassionati di questo genere anche giornalisti, direttori di orchestra, sovrintendenti di teatri.