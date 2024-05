Non si può prescindere da Viareggio

Due a zero e palla al centro. Se dovessimo usare una metafora calcistica potremmo raccontarla così la partita per l’Autorità Portuale Regionale. Ma sarebbe assai riduttivo e pure fuorviante. Anche per uno juventino sfegatato come il sindaco Giorgio Del Ghingaro. Perché la politica e, a maggior ragione il ruolo istituzionale che si ricopre a prescindere dalla casacca che si può indossare prima di essere eletti, impone di guardare all’interesse della comunità che si è chiamati ad amministrare. Ed è questa alla fine la giusta lente con cui guardare a tutta questa intricata e complessa vicenda. Leggerla con gli occhi della tifoseria porterebbe e ha portato fuori strada.