In sei a bordo di un’auto, sbandano e provocano incidente: arrestato il guidatore

Torre del Lago, 17 giugno 2024 – In sei a bordo di una vecchia Renault Clio carica di cocaina e hashish sono usciti di strada sull’Aurelia a Torre del Lago travolgendo parte della recinzione di un terreno e abbattendo un palo della linea telefonica. Prima che si allontananassero dal luogo dell’incidente, sono stati fermati dagli agenti della polizia municipale che, al termine dei controlli, hanno arrestato il conducente dell’auto, un marocchino residente a Pisa con precedenti per spaccio di droga. Stessa nazionalità per le altre cinque persone che risultano domiciliate a Torre del Lago. Tutti con regolare permesso di soggiorno. La loro posizione sul territorio nazionale, adesso, alla luce di quanto successo sarà sicuramente rivista.

L’incidente è avvenuto ieri mattina attorno alle 10,30 e sono stati i residenti della zona a chiamare la polizia municipale vedendo che i sei stavano abbandonando il luogo dell’incidente. All’arrivo di una pattuglia, uno degli stranieri è stato notato mentre gettava un involucro sotto un’auto in sosta. Così durante il controllo delle identità delle persone, gli agenti della Municipale hanno provveduto a cercare quell’involucro: si trattava di due calzettoni di cotone con dentro coltelli, soldi (tanti soldi, oltre mille euro) e vari involucri contenenti droga. I sei sono stati pertanto portati al commissariato di polizia dove è stato accertato che stavano trasportando 19 grammi di cocaina e 115 grammi di hashish. nell’abitazione di Torre del Lago una bilancina di precisione e involucri per confezionare le dosi.

Al termine degli accertamenti, come si diceva, il conducente della Clio è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo deve rispondere anche di guida senza assicurazione e patente e di aver trasportato in auto un numero maggiore di persone del consentito.