"Non andrò al Crazy Pizza". Ghiselli torna a ’pungere’ e riattacca Mr Briatore

Il consigliere comunale (di maggioranza) Enrico Ghiselli torna all’attacco contro Flavio Briatore. Dopo la ’ruggine’ tra i due di un paio di anni fa, Ghiselli riprende a criticare l’ex manager Renault e titolare del Twiga proprio a distanza di pochi giorni dalla ventilata notizia della possibile apertura di un "Crazy Pizza" anche a Forte dei Marmi, nell’immobile di viale Morin tanto corteggiato da Hermès. Voci di corridoio non ancora confermate. "Se Briatore avvierà un locale al Forte – torna alla carica il politico – ovviamente non lo frequenterò, anche perché non potrei permettermi quelle cifre per pagare una pizza. Sono altri gli imprenditori che apprezzo e che sono presenti al Forte, come Brunello Cucinelli". Ghiselli ha perfino scritto un commento decisamente tagliente andando a ripescare quel video postato suoi social da Briatore nell’agosto 2021 in risposta all’affermazione dell’allora assessore Ghiselli che aveva sostenuto che "Personaggi come Briatore e Santanchè preferirei non venissero dalle nostre parti". Uno scontro tra i due che aveva tenuto banco e che promette di imbarazzare la giunta. "Lei mi ha criticato – evidenzia oggi Ghiselli – chiesto che il sindaco mi cacciasse, affermando che io vorrei che i turisti se ne andassero (cosa mai affermata dal sottoscritto), e che sono dotato di un cervello “atrofizzato”. Carissimo Briatore, spero che prima o poi riesca a chiarire i problemi che ha con il Fisco, così come la sua amica ministra. Non sono per niente intimorito dalle sue ridicole affermazioni sul mio conto. Non sono abituatao al dileggio, come ho capito è abituato lei".

Francesca Navari