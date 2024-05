Nella Valle del Serra: "Accesso a pagamento"

"Va messo il numero chiuso per l’accesso alla Valle del Serra in estate". In previsione del grande afflusso di turisti, il Pd suggerisce di correre ai ripari. "Questa decisione – spiega – è stata presa da realtà importanti come Cala Violina, Cinque Terre, Punta Corvo a Monte Marcello. E’ opportuno affidare ad esperti la valutazione della capienza massima giornaliera sostenibile per fiume e ambiente circostante. Contestualmente si propone di avvalersi di un servizio prenotazione on line e di definire un contributo minimo di accesso (3-5 euro a persona). Queste risorse potrebbero essere usate per un servizio navetta dalla pianura, che eviterebbe sovraccarico in via Monte Altissimo e disagi per i residenti di Azzano. Le risorse rimanenti potrebbero essere destinate a associazioni, all’implementazione di servizi igienici e ambientali, ai ripristini. Sarebbe sufficiente una applicazione per la prenotazione e il pagamento del contributo ambientale e rilasciare una liberatoria da eventuali incidenti verso l’ente gestore".