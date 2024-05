Nei circoli del tennis arriva anche il pickleball

Per chi vuole fare un po’ di sport alternativo durante le sue vacanze al mare ecco che un altro ‘fratellino’ minore del tennis (e ora anche del padel) è pronto a diffondersi nei centri sportivi della Versilia: qualche assaggio fra pionieri del gioco c’è già stato a Lido di Camaiore, in un oratorio di un parrocchia e al Pardini Sports Center. Oggi invece, il debutto ufficiale del pickleball, sport di estrazione americana, è previsto al Tennis Raffaelli di Forte dei Marmi: due i campi riconvertiti a questa nuova moda. Ma non solo, visto che nell’occasione ci sarà l’investitura di tre tecnici federali di questa disciplina destinata a persone di tutte le età, visto che la mobilità e la tensione agonistica è meno intensa rispetto al tennis e al padel. Insomma, provare per credere. I tre tecnici di pickleball sono Filippo Grasso, Marco Betti e Luca Pippi (nella foto) che da oggi metteranno il loro sapere a disposizione. Ma come si gioca? "Generalmente – spiega Filippo Grassi – in coppia, due contro due, ma esistono altre varianti: il campo è molto più piccolo di quello da tennis e da padel, più piccola anche la racchetta. Diversa anche la pallina, che per il pickleball è di plastica, quindi più leggera. Si va a punto, solo quando sei in battuta, un po’ come accadeva fino a qualche anno fa nella pallavolo". Fra i testimonial della prima giornata di prova – e poi anche di gare esibizioni – sui campi del Tennis Raffaelli di Forte dei Marmi, ci sarà anche quasi certamente anche il campione italiano in carica, Roberto Marconi, che ha un passato da tennista di buon livello.