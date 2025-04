Nasce lo sportello Aism: "Un punto di riferimento per i malati di sclerosi"

Un “infopoint” dell’Aism, Associazione italiana sclerosi multipla, è stato attivato in questi giorni all’ospedale “Versilia”, nella zona dell’ambulatorio sclerosi multipla. "La postazione – spiegano il presidente della sezione Aism di Lucca Andrea Cupini e la vicepresidente Serena Giovanelli - verrà costantemente rifornita di materiale informativo dai volontari e, nel frattempo, permette a chi è coinvolto nei percorsi legati a questa patologia di trovare un contatto immediato ed un conseguente facile e rapido accesso alle risorse di Aism in termini di orientamento, supporto e affiancamento, su diverse tematiche, relative alla quotidianità con la sclerosi multipla, rendendo sempre più persone consapevoli sui propri diritti, possibilità e funzionamento della rete dei servizi". Negli ultimi mesi la sezione provinciale dell’Aism, che conta circa 140 iscritti, ha incontrato il primario di Neurologia Paolo Del Dotto, e

la responsabile del Centro Sclerosi Multipla Caterina Berti. "Grazie a questo incontro – continuano Cupini e Giovanelli – sono state gettate le basi di una solida collaborazione, a vantaggio delle persone affette da questa malattia, che garantirà un confronto costante, con l’obiettivo comune di valorizzare il centro Sclerosi Multipla della Versilia come punto di riferimento e di partenza per una completa presa in carico dei pazienti nel proprio ambito territoriale".

