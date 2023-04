Giovane madre muore a soli 44 anni. Lascia due figli

Marina di Pietrasanta, 15 aprile 2023 – «Un raggio di sole nel buio". Con queste intense parole, rilasciate al nostro giornale il 23 marzo 2020, Luigi Brusco annunciò la nascita del suo secondogenito all’ospedale “Versilia“ in un periodo in cui anche la nostra cronaca era purtroppo piene di notizie funeste.

Fu una favola bellissima, un inno alla vita per lui, la moglie Emilia D’Elia e la figlia maggiore che oggi ha 14 anni. Una gioia immensa purtroppo interrotta l’anno scorso, quando a Emilia era stato diagnosticato un brutto male contro il quale ha lottato con tutte le sue forze, ma invano.

La giovane mamma si è spenta ieri mattina all’ospedale “Versilia“ a soli 44 anni, notizia che ben presto si è propagata in tutta Marina di Pietrasanta, dove la famiglia, descritta come molto riservata, risiede da tempo.

Originari del sud Italia, i coniugi sono molto conosciuti anche per il fatto che Luigi è un apprezzato chef del ristorante “Blanco“, all’interno dell’hotel “Mondial“ di Tonfano, di proprietà dell’ex senatore Massimo Mallegni e della moglie Paola Marucci. La struttura li ha fin da subito accolti con tanto affetto, partecipando con gioia al lieto evento del marzo 2020, quando al “Versilia“ venne alla luce il loro secondogenito regalando un momento di rinascita da un periodo tremendo costellato da contagi e numerosi decessi.

Luigi postò la foto del bimbo anche sui social e raccontò a La Nazione tutte le procedure che avevano dovuto seguire in quei giorni di ricovero per evitare i contagi: dalla misurazione della febbre fino a mascherina, guanti e altri dispositivi di sicurezza. Poi la loro vita è andata avanti come in ogni famiglia normale, fino all’incubo piombato nella loro abitazione ed esistenza circa un anno fa.

Luigi ed Emilia si sono fatti forza a vicenda affrontando una sfida apparsa fin da subito insormontabile. Intorno a loro i numerosi parenti e amici, stretti in un unico abbraccio. Ma le loro speranze si sono affievolite con il passare del tempo e per la donna purtroppo non c’è stato più nulla da fare. E così, a distanza di tre anni dal lieto evento, Luigi affida il suo pensiero a un altro messaggio, pieno di dolore ma anche di amore: "Continuerò a guardarti attraverso gli occhi dei nostri figli. Mi sarai sempre accanto come mi hai promesso e non ci lasceremo mai".

Raccogliendo l’immediato abbraccio di tutto lo staff del “Mondial“: "Siamo vicini alla loro famiglia e staremo sempre al loro fianco: sono parte di noi". I funerali di Emilia, a cura de “La Piramide“, si svolgeranno oggi con partenza alle 14.15 e la messa alle 14.30 nella chiesa di Sant’Antonio, a Tonfano, a cui seguirà la cremazione.