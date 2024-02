Mostra su foto Carnevale. Il ricavato alle contrade

Le foto dei carri e delle mascherate del Carnevale pietrasantino diventano oggetto di una mostra il cui ricavato sarà devoluto alle stesse contrade per sostenerle. Il progetto, in fase ancora embrionale, è stato ideato dal vice sindaco e assessore a eventi e manifestazioni Francesca Bresciani e verrà illustrato ai presidenti delle dieci contrade, con la selezione delle foto affidata al gruppo “Tramonti italiani“ (gli scatti vanno mandati entro il 15 marzo). "I materiali selezionati – spiega l’assessore alle tradizioni popolari Andrea Cosci – verranno utilizzati per comporre una sorta di gadget promozionale da consegnare alle contrade. L’obiettivo è trovare canali sempre diversi per promuovere il Carnevale pietrasantino e offrire alle contrade un ulteriore mezzo di sostegno alla loro attività". È stato bocciato, invece, il ricorso presentato dalla Collina contro le parolacce della scenetta vincente della Marina e quello della Lanterna che contestava i voti della giuria sul tema dello sketch.

d.m.