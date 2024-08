Muore annegato a 23 anni, tragedia in mare

Viareggio, 1 agosto 2024 – Tragedia a Viareggio. Un ragazzo di 23 anni è morto annegato in mare. È successo nel pomeriggio davanti a un noto stabilimento balneare.

In base alle prime informazioni, il ragazzo sarebbe originario del Camerun. Probabilmente si trovava in Versilia per trascorrere le vacanze.

Tante le persone presenti che hanno assistito alla drammatica scena. Purtroppo tutti i tentativi dei soccorritori di salvare la vita al ragazzo sono stati inutili. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, la Guardia costiera e le forze dell’ordine.

Notizia in aggiornamento