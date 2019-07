Forte dei Marmi, 15 luglio 2019 - Tragedia a Forte dei Marmi: è morta Giovanna Capecchi Bonan, 86 anni, madre del giornalista Sky Alessandro Bonan. La donna, nel pomeriggio di domenica intorno alle 17.30, è rimasta coinvolta in un incidente in via Padre Ignazio da Carrara. Stava attraversando la strada quando, al passaggio di un suv, ha perso l'equlibrio ed è caduta. Non è chiaro ancora se l'auto l'abbia colpita o no. La dinamica è al vaglio della polizia municipale. La donna è stata subito soccorsa dal 118. Ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Ad assistere la madre si è precipitato lo stesso Alessandro Bonan, volto noto di varie trasmissioni. I Bonan sono originari di Pistoia. Qui la notizia si è subito diffusa. Cordoglio in città: in molti si sono stretti ad Alessandro, al padre di lui Aldo e agli altri due figli.

