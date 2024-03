Parrucchiera muore a 32 anni: lascia una bambina in tenera età

Camaiore, 23 marzo 2024 – Elisa Bartolini se n’è andata a soli 32 anni: ieri la città ha pianto in silenzio la perdita di una ragazza solare, amante della vita. Non è giusto andarsene a poco più di trent’anni, con una famiglia e tante speranze: eppure, Elisa, dopo aver lottato contro un brutto male, proprio ieri, allo sbocciare della primavera, ha abbandonato questo mondo, il suo compagno, la sua bambina e i genitori.

Si è spenta dopo aver combattuto con grande dignità la malattia che l’aveva colpita: la notizia della morta si è diffusa cupa e pesante in città lasciando incredule moltissime persone.

Numerosi i messaggi di affetto e vicinanza che sono stati pubblicati sui social, a testimonianza dell’affetto che tanti avevano per lei.

Stamattina alle 9.30 la salma verrà benedetta nella sua casa di Nocchi per poi avviarsi, nella giornata di domani, alla cremazione.

Lascia il compagno e la bimba di pochi anni, già orfana di mamma, che aveva amato ed allevato come sua, con un affetto ed una cura profondi, costruendo la famiglia a cui teneva sopra tutto. Elisa lavorava come parrucchiera, sempre disponibile con le clienti e gentile: svolgeva da tempo questa mansione nel salone Bella donna di Silvia e Francesca in via IV Novembre, nel centro storico, vicino al Palazzo Tori e al giardino murato del San Francesco.

Le titolari e tutte le clienti la ricordano come una lavoratrice e una persona veramente speciale. I suoi genitori, Claudia e Marco, sono conosciuti.

Una famiglia riservata, seria e devota al lavoro: prima di trasferirsi nel borgo di Nocchi, Elisa abitava in via Roma, dove è cresciuta la mamma. Lascia anche la nonna di 94 anni che abita nel centro storico.

Una vita spezzata giovane ed una bimba piccola di nuovo orfana, che aveva ritrovato una mamma allegra ed amorevole dopo la disgrazia di aver perso prestissimo la madre naturale. Un lutto enorme in cui piomba un’intera famiglia e che lascerà purtroppo, in essa, un vuoto indelebile.

Le esequie saranno curate dalle onoranze funebri La Badia. Alle 9.30 di stamani la benedizione a Nocchi. Ai familiari le condoglianze de La Nazione.